Salzkorn Such das Diebesgut – im nahen Werkhof Werden Polizistinnen und Polizisten bestohlen, müssen sich die Langfinger besonders in Acht nehmen. Auch wenn gar nichts gestohlen worden ist. Luca Ghiselli 13.06.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

In Waldkirch haben Unbekannte Ende Mai 2022 die Ortstafel mitgehen lassen. Gemeindepräsident Aurelio Zaccari findet das gar nicht lustig. Das sei kein Lausbubenstreich und kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Zaccari muss es wissen: Bevor er Waldkircher Gemeindepräsident wurde, war er lange Jahre Kantonspolizist. Die Lausbuben, pardon, Diebe, müssen sich also in Acht nehmen.