SALZKORN Spontane Lust, spontaner Frust Thorsten Fischer 07.04.2022, 05.00 Uhr

Wir lieben es, spontan zu sein, vor allem als Konsumentinnen und Konsumenten. Am Wühltisch ein Accessoire ergattern, am Imbissstand kräftig zulangen, kurzfristig einen Ausflug buchen.

Weniger schön ist es, wenn uns die sofortigen Freuden versagt bleiben. Was soll das heissen, die Kleider sind in exakt meiner Grösse nicht mehr am Lager? Wie bitte, die VIP-Plätze für die Vorstellung heute Abend sind bereits ausverkauft? Überhaupt: Warum muss immer noch für so vieles ein Termin reserviert werden? Das ist so etwas von altmodisch und sperrig – das heutige Zauberwort heisst schliesslich Flexibilität.

Schlimmstenfalls drohen uns Zustände wie früher. Wir warten auf den verspäteten Bus, erfahren im Gespräch an der Haltestelle aber das Neuste aus dem Quartier. Wir ärgern uns, dass ein Buch im Laden vergriffen ist, stossen dafür allerdings auf einen viel spannenderen Titel in der Auslage. Und erinnern uns, dass Warten manchmal auch mit Vorfreude verbunden ist. Kann es sein, dass wir früher viel flexibler als heute waren?