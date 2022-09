SALZKORN Ruhe bewahren mit Büchern und Bargeld Thorsten Fischer 10.09.2022, 05.00 Uhr

Gedruckte Bücher, Bargeld? Alles von gestern, dachten viele. Nun aber heisst es, dass im Winter der Strom knapp werden könnte. Plötzlich gewinnen physische Dinge wieder an Wert. Der Bund empfiehlt, einen Vorrat an Bargeld in kleinen Beträgen zu horten. Könnte ja sein, dass wegen vorübergehender Stromausfälle die Zahlterminals in den Läden ausser Betrieb sind.