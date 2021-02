Salzkorn Retro-Revolution Revolutionen werden digital nicht besser. Das bewiesen verschiedene Möchtegern-Revolutionäre dieses Jahr schon mehrfach Kaspar Enz 16.02.2021, 22.10 Uhr

Vor zehn Jahren lehnten sich Jugendliche von Tunis bis Damaskus gegen ihre Diktatoren auf. Auf revolutionäre Weise, wurden diese Revolutionen doch per Handy und soziale Medien organisiert. Trotzdem endeten sie meist in Tragödien. Und wie bereits Karl Marx wusste: Was schon mal als Tragödie geschah, wiederholt sich als Farce.