Ukraine-Krieg: Die Winterreifen werden knapp

salzkorn Rare Reifen - was wohl ein Inder aus Kalkutta dazu sagen würde Nun drohen wegen des Ukraine-Krieges auch noch die Winterreifen knapp zu werden. Ist das schlimm? Jürg Ackermann 20.10.2022, 08.57 Uhr

Diese Meldung hat aufgeschreckt. «Winterreifen werden knapp», titelte das Pendlerblatt «20 Minuten» diese Woche. Statt wie üblich einen Tag könne es nun eine ganze Woche dauern, bis neue Pneus geliefert werden. Skandal! Was wurde in den letzten zweieinhalb Jahren nicht alles knapp: Spaghetti, WC- und Buchpapier, Desinfektions- und Schmerzmittel oder Senf. Und trotzdem ging das Leben bei allen Katastrophenszenarien irgendwie weiter.

Wo gibt es die nächsten Engpässe? Bei Christbäumen, weil sie vor Weihnachten in Cheminées verheizt werden? Bei Staubsaugern oder Smartphones «made in China», weil Präsiden Xi Jinping wieder Lockdowns verhängt? Oder doch beim Strom? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur: Das Gefühl von Knappheit ist in Überflussgesellschaften oft eine Frage der Perspektive. Was würde ein Slum-Bewohner aus Kalkutta sagen, wenn er eine Woche auf Winterpneus warten müsste? Wohl nichts. Er wäre schon überglücklich, hätte er überhaupt ein Auto.