Salzkorn Mit Abziehbildli und Ausziehsprüchli gegen die Stromkrise Der Gewerbeverein der Region Frauenfeld will uns zum Strom sparen animieren. Und verpulvert Energie und Material zur Herstellung gigantischer Aufkleber mit leidlich lustigen Sprüchen. Thomas Griesser Kym 05.11.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Ob die Elektrizität diesen Winter nun knapp wird oder nicht – Strom sparen ist das Gebot der Stunde. Dessen ist sich auch der Gewerbeverein der Region Frauenfeld bewusst. Und lanciert die Kampagne «STRM SPRN». Damit spart der Gwrbvrn, pardon der Gewerbeverein, gleich auch noch die Vokale.

Begleitet wird die Kampagne von träfen Sprüchen. «Lilö statt Löli. Wo möglich verzichten wir tagsüber auf Licht.» Oder: «Ausziehen auf eigene Gefahr! Wir verzichten auf 3 Grad Raumtemperatur.»

So weit, so schlüpfrig. Nur hat der Gewerbeverein seine Sprüche auf A4-grosse Aufkleber gedruckt. Was hätte sich mit dem Verzicht auf die Herstellung dieser Abziehbildli nicht alles an Strom und Material sparen lassen! Der Gwrbvrn schreibt: «Wählen Sie Stromspar-Massnahmen, die Sie umsetzen möchten.» Machen wir – indem wir von der Bestellung der Sticker absehen. Und mit der Reduktion der Raumtemperatur um 3 Grad. Von 28 auf 25 Grad. So können wir sparen – und uns trotzdem weiterhin gefahrlos ausziehen.