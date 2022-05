Salzkorn: Mehr Handzeichen im Strassenverkehr

Salzkorn Mehr Handzeichen und Blinker setzen Als schwächstes Glied im Strassenverkehr hat man es nicht leicht: Da kommen autofreie Sonntage gelegen. Jolanda Riedener 05.05.2022, 07.52 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Den Arbeitsweg mit dem Velo zurückzulegen, das ist Lebensqualität pur. Eine Viertelstunde Bewegung an der frischen Luft lässt doch gleich entspannter in den Tag starten. Während andere sich in volle S-Bahnen quetschen und dem Gegenüber beim Telefonieren zuhören oder auf verkrümelten Sitzen Platz nehmen müssen.