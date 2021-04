Salzkorn Linda... ach, Linda «Germany's Next Topmodel» landet in diesem Jahr einen unerwarteten Quotenerfolg. Odilia Hiller 07.04.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

«Germany’s Next Topmodel», Heidi Klums Dauerwerbesendung für junge Mädchen in unnatürlichen Posen, erfreut sich seit langem wieder wachsender Zuschauerzahlen. Millionen schalten zu, um der gläubigen Ana dabei zuzusehen, wie sie sich von der Unschuld vom Lande in eine Sexbombe verwandelt.