Salzkorn Die Leistung zählt, nicht das Parteibuch, ist doch klar Praktisch, wenn die Parteifreundin gleich auch noch in allen Belangen die beste Kandidatin für den Ständerat ist. Thomas Griesser Kym 04.02.2023, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Die Ständeratswahl in St.Gallen steht vor der Tür. Gesucht wird die Nachfolgerin Paul Rechsteiners. In der Kolumne «Polittalk» in der jüngsten Ausgabe der «Wiler Nachrichten» darf Stadtrat Dario Sulzer von der SP unter dem Titel «Warum ich Barbara Gysi wähle» erklären, warum er Barbara Gysi wählt.