Lebenslanges Lernen ist passé. Jetzt gilt: Lerne zu verlernen!

Salzkorn Lerne zu verlernen – doch mit umgekehrten Vorzeichen Lebenslanges Lernen, das war einmal. Jetzt heisst es, in ersten Ratgebern in Buchform: Verlerne dies! Verlerne das! Eigentlich gilt damit das Gleiche wie früher. Urs Bader 14.11.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Nach und nach wurde es zur allgemeinen Pflicht: das lebenslange Lernen. Die Menschen sollen sich selbst in die Lage bringen, allzeit ihr Leben selbst­bestimmt und optimal zu meistern. So sehen es wohlwollende Geister. Weniger edle wollen dadurch vor allem deren ökonomische Verwendbarkeit dauerhaft erhalten. Zunächst jedoch müssen die Lernwilligen lernen zu lernen. Eine nie abebbende Flut von Ratgeberbüchern will ihnen dabei auf die Sprünge helfen.

Und jetzt, da Hinz und Kunz sich mit dem Lernen abmühen, heisst es plötzlich: Verlerne dies! Verlerne das! Und schon gibt es dafür auch erste Ratgeber, etwa «Unlearn Patriarchy». In einem Prospekt zu dem Buch (in deutscher Sprache) ist zu lesen, es helfe «zu verlernen, was Gegenwart und Zukunft zerstört». Vielleicht hat sich ja Bundesratskandidat Daniel Jositsch bereits darin vertieft, der unzeitgemässe Ambitionen verlernen soll. Aber subito!

Eigentlich jedoch gilt zunächst das Gleiche wie früher, nur mit umgekehrten Vorzeichen: Lerne zu verlernen!