Salzkorn Tiere zum Sündenbock zu machen, ist unter aller Sau Immer wieder belästigen Menschen Wildtiere und wundern sich dann, dass diese auch mal fuchsteufelswild werden können. Stefan Borkert 27.07.2022, 19.47 Uhr

Ferien am Roten Meer. Chillen, Schnorcheln, Schwimmen. Und dann das: Zwei Frauen werden von einem Hai tödlich verletzt. Szenenwechsel: Nationalpark Yellowstone, USA. Eine Mutter rennt mit gezücktem Handy auf eine Bärenmutter zu, die Kinder im Schlepptau. Das ist lebensgefährlich. Ein paar Meilen weiter gehen mehrere Personen, darunter ein Kind, auf einen Bisonstier zu, wollen Selfies machen, das Tier anfassen. Der sonst so ruhige zottelige Geselle hat genug und droht mit gesenktem Kopf, um dann seines Weges zu gehen.

Blutrünstige Schlagzeilen vom «Killerhai» in Ägypten oder «Bison attackiert Touristen – schon wieder!» sind die Folge. Wie unfair ist das denn? Haie werden mit Futter für Touristen angelockt, und es werden Tierkadaver in Strandnähe entsorgt. Beides ist verboten. Im Yellowstone gibt es einen vorgeschriebenen Mindestabstand zu den Tieren. Allein der Mensch verhält sich in der Natur oft wie der Elefant im Porzellanladen und macht dann auch noch das Tier zum Sündenbock. Das ist, mit Verlaub, unter aller Sau.