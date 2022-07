Sind Dreadlocks schon kulturelle Aneignung?

Salzkorn Vorsicht bei Frisuren aus anderen Kulturen Die einen finden den Austausch unter Kulturen noch recht fruchtbar. Andere finden das ganz furchtbar und nennen es kulturelle Aneignung. Stefan Borkert 28.07.2022, 05.00 Uhr

Meine Güte, auch das noch. Das Schlagwort der kulturellen Aneignung sorgt seit einem Konzertabbruch für Aufregung. Nein, die Band hat nicht verwerfliche Songs zum Besten gegeben oder das Publikum mit rohem Fleisch beworfen. Die Kritik hat sich an der Frisur, den Dreadlocks, entzündet.

Gemäss einer US-Juraprofessorin ist kulturelle Aneignung die unerlaubte Wegnahme geistigen Eigentums, traditionellen Wissens oder kultureller Artefakte. Man darf sich bei Kulturen nur bedienen, wenn man sich umfassend und respektvoll damit beschäftigt hat. Es empfiehlt sich also eine intensive, respektvolle Auseinandersetzung mit neapolitanischer Esskultur, wenn man eine Pizza bäckt. Und alle ausländischen Touristen müssen künftig den Nachweis erbringen, wie sie sich mit der Schweiz beschäftigt haben, wenn sie ein Sackmesser kaufen oder eine Kuckucksuhr. Halt! Die wurde von Touristen aus Fernost dem Schwarzwald ent- und der Schweiz zugeeignet. Klingt kompliziert? Macht nichts! Hauptsache «made in China», verkauft in Switzerland.