Salzkorn Schafszäune schützen auch noch aus 125 Metern Entfernung Das Bundesverwaltungsgericht hat sich bei einer Entscheidung zum Thema Herdenschutz nach Schilda verirrt. Stefan Borkert 31.03.2022, 19.39 Uhr

Wann ist ein Schutz ein Schutz? Diese Frage kann man unterschiedlich beantworten. Das Bundesverwaltungsgericht (BVG) hat entschieden, dass Schafe, die sich 200 oder gar 320 Meter ausserhalb eines Nachtpferches, also eines eingezäunten und mit Herdenschutzhunden gesicherten Bereiches befinden, nicht ausreichend geschützt sind. Das leuchtet ein. Der Kanton Graubünden aber sieht das anders. Warum? Vermutlich, weil es um Wölfe geht. Da setzt ja der gesunde Menschenverstand nicht nur behördlicherseits gerne mal aus.

Die Geschichte geht aber weiter. Die top ausgebildeten Juristen am BVG kamen nämlich auch zum Schluss, dass wenn sich die Schafe nur 125 Meter, sie meinen wirklich 125 Meter, ausserhalb, ja ausserhalb des Nachtpferches befunden hätten, wären sie genügend geschützt gewesen. Echt? Also, wenn ein Velo 125 Meter ausserhalb der geschlossenen Garage unverschlossen an einem Kandelaber lehnt, dann reicht das geschlossene 125 Meter entfernte Garagentor als Schutz? Wetten, das sieht nicht nur die Versicherung etwas anders?