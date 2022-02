Salzkorn Ab mit der Schweiz ins Trainingslager für clevere Aussenpolitik Die Schweiz im UNO-Sicherheitsrat? Aber sicher doch. Zwischendurch Farbe bekennen, kann nicht schaden. Vielleicht klappt's dann sogar mal mit einem Rahmenvertrag mit der EU. Urs Bader 14.02.2022, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Die Schweiz tut sich seit alter Zeit mit Aussenpolitik schwer. Wir haben schon immer lieber nur Aussenhandelspolitik betrieben. Sogar gegenüber befreundeten Nachbarn bleibt stets ein Rest Argwohn.

Und jetzt will sich unser Land auch noch in den UNO-Sicherheitsrat wählen lassen! Dabei haben wir uns vor bald 20 Jahren doch gerade erst für einen Beitritt zur UNO entschieden. Es ist wieder die Stunde der Bedenkenträger. Verträgt sich der Sitz denn mit unserer Neutralität? Muss dieses internationale Engagement denn wirklich sein? Werden wir da nicht in fremde Händel verwickelt? Schon bedrängen uns doch diese Russen mit einer impertinenten Forderung.

Ja, das muss sein. Es kann nicht schaden, wenn wir hin und wieder in einem Konflikt Farbe bekennen müssen. Wenn man die Schweiz auf dieser Bühne zur Kenntnis nimmt. Am Ende wird der selbstverordnete Stresstest gar zum Trainingslager für clevere Aussenpolitik. Vielleicht bringen wir dann doch noch mal einen Rahmenvertrag mit der EU zu Stande.