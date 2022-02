Salzkorn Die Sportbegeisterung macht Pause Spitzensport und begeisterte Fans gehören eigentlich zusammen. Aber Peking und Qatar lassen kaum Freude aufkommen. Stefan Borkert Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Corinne Bromundt

Quo vadis Spitzensport? Weder beim Gedanken an die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar noch an die bevorstehenden Olympischen Spiele in Peking kommt Freude auf. Zu offensichtlich buhlen Fifa-Chef Infantino und der Herr der Ringe, Thomas Bach, um die Gunst der Mächtigen in autoritären Regimen, wo Menschenrechte mit Füssen getreten werden. Zu intensiv riecht es nach Korruption und Geschäftemacherei. Kommt hinzu, dass an Orten Spitzensport veranstaltet wird, wo es dafür kaum Tradition und Fankultur gibt. Von freier Meinungsäusserung oder Gleichberechtigung ganz zu schweigen.

Immer mehr Sportbegeisterte und Prominente bekennen sich offen als Anhänger des Sports, werden die Wettkämpfe aber nicht verfolgen. Das ist für die Sportlerinnen und Sportler schade, jedoch nachvollziehbar. Olympia 2024 in Paris, im selben Jahr die Fussball-EM in Deutschland und 2026 die WM in Übersee: Man wird den Kommerz kritisieren, ihn in Kauf nehmen, aber wieder richtig feiern. Im Stadion, beim Public Viewing und am TV.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen