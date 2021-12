Salzkorn Schreien wir uns die Coronawut von der Seele und aus dem Leib Das Virus geht uns gewaltig auf die Nerven. Die Coronawut greift um sich. Immerhin: Diese eint uns und spaltet nicht. Und um mal gehörig Dampf abzulassen: Alle zusammen ab in den Wald ans Schreiseminar. Katja Fischer De Santi 06.12.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Weihnachtsessen: in den Frühling verschoben, Chlaushöck: nach draussen verlegt, Krippenspiel: per Video übertragen. Und die Silvesterparty? Man will gar nicht daran denken. Zum zweiten Mal fegt Corona durch die Weihnachtszeit und vermiest einem so richtig die adventliche Stimmung. Auch das politische Gezänk darüber ist nur noch ermüdend. Beschliesst doch einfach irgendwas und lasst uns damit in Ruhe, möchte man schreien.

Sowieso möchte man des Öfteren einfach schreien, brüllen wie ein kleines Kind. In der Hoffnung es möge dann wie früher jemand kommen, einen in den Arm nehmen und leise sagen, dass alles gut wird. Natürlich hat dieses Gefühl längst auch einen Namen: die Coronawut. Und sie greift in beiden Seiten des (Impf-)Lagers um sich.

Endlich etwas, das uns eint und nicht spaltet! Das könnte man ja als Chance begreifen. Und die Bevölkerung zu Schreiseminaren in den Wäldern einladen. Corona kann man nicht wegschreien, aber die Wut und die Hilflosigkeit müssen irgendwie raus.