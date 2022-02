Salzkorn - Don Quijote gegen PS-Anbeter

Ukraine-Krise «It's a big boys' game»: Warum Schweizer Topdiplomaten die Kriegsgefahr für gering halten – und welche Rolle die Schweiz spielt

Die Ängste vor einem Krieg in der Ukraine sind gross. Doch für Kenner der Lage sind sie übertrieben. 2014 halfen die Diplomaten Yves Rossier und Thomas Greminger, den Konflikt in der Ostukraine zu befrieden. Weshalb spielt die Schweiz in der Ukraine dieses Mal kaum eine Rolle?