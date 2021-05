Salzkorn Schauspieler lügen – zum Glück Gut erfunden, glaubwürdig vorgetäuscht: Das genügt nicht mehr. Schauspieler sollen sein, was sie spielen. Wollen wir das wirklich? Bettina Kugler 31.05.2021, 10.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Darf die das? Diese Frage muss sich die Schauspielerin Kate Winslet, Weltstar seit ihrer Rolle in «Titanic», derzeit gefallen lassen. Dabei hat sie nichts Anstössiges getan, sondern lediglich ihren Job gemacht, und das ziemlich gut – etwas vorgetäuscht, was sie nicht ist. Im konkreten Fall, dem Film «Ammonite», als heterosexuelle Schauspielerin eine Frau mit homoerotischen Neigungen verkörpert. Wie kann sie sich anmassen, in deren Haut zu schlüpfen? Hätte nicht eine Lesbierin das Gefühlsleben der englischen Fossiliensammlerin Mary Anning viel authentischer dargestellt?