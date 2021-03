Salzkorn: Per Zufall wiederentdeckt Thorsten Fischer 23.03.2021, 05.00 Uhr

Wie haben sie das nur geschafft? Die Fachwelt war überzeugt, sie seien vor über 100 Jahren ausgestorben. Dabei haben sie all die Zeit einfach unentdeckt weitergelebt. Klar, es handelt sich in diesem Fall nicht um Menschen. Sondern um eine Köcherfliege aus Schottland und den Mausdrossling, eine Vogelart auf Borneo. Beide sind erst vor wenigen Wochen per Zufall wiederentdeckt worden.