SALZKORN Eine Nacht im Flieger setzt Kräfte frei Vor einer Fussball-WM eine Nacht im Flugzeug verbringen, das kann ja nur schief gehen. Oder doch nicht? Nach dem WM-Gewinn reift eine verwegene Idee: Warum nicht vor allen Spielen im Flieger pennen statt im Hotel? Thomas Griesser Kym 19.03.2021, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Vor ein paar Wochen hatte sich der FC Bayern aufgemacht in die elende Wüste von Katar, zur Klub-WM. Elend war auch die Anreise, mussten die Spieler doch wegen des Nachtflugverbots die Nacht im Flieger am neuen Berliner Flughafen verbringen. Was Bayern-Boss Kalle Rummenigge in Rage brachte: «Man hatte immer den Eindruck, in Brandenburg ist irgendeiner, der den FC Bayern nicht mag.»