SALZKORN Frauen an die Macht? Glaubt man neusten Studien, sind Frauen nicht nur in Geschäftsleitungen untervertreten, sondern auch noch besser dafür geeignet als Männer. Kaspar Enz 03.03.2021, 05.00 Uhr

Schweizer Geschäftsleitungssitzungen sind meist noch Männerrunden. Zu diesem Schluss kam kürzlich eine Studie des Kadervermittlers Russell Reynolds. Nicht nur das, meldet die Konkurrenz von Willis Towers, Unternehmen mit mehr Frauen in Top-Positionen meistern Krisen besser. Wahrscheinlich, weil, so eine Harvard-Studie, sie kompetenter sind als Männer. Höchste Zeit also für eine echte Frauenquote: Man muss die Firmen halt zu ihrem Glück zwingen.

Doch nichts braucht die Schweiz weniger als bessere Chefs. Schon heute läuft hier alles viel zu reibungslos ab. Beim Schwatz mit Nachbarn ist man gezwungen, sich über Dinge wie dreiminütige Zugverspätungen zu beklagen. Ein Problem, das eine Frau an der SBB-Spitze in drei Minuten lösen würde, genau wie die anderen Gesprächsthemen, die uns noch bleiben. Es wäre eine Schweiz, in der kaum noch etwas schiefläuft. Eine todlangweilige Schweiz.

Da wünschte man sich direkt eine Pandemie herbei. Immerhin, mit Frauen an der Spitze wäre die vielleicht auch schon wieder Geschichte. ken