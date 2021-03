Salzkorn Willkommen im Monte Carlo der Agglo Die Autoposer melden sich mit Getöse zurück und die Anwohnerinnen denken wehmütig an den ersten Lockdown.

Linda Müntener 02.03.2021, 06.19 Uhr

Etwas früher als üblich sind sie aus dem Winterschlaf erwacht. Mit frisch polierten Felgen und Frisuren knattern Autoposer seit dem vorzeitigen Frühlingsbeginn wieder durch Rorschach. Willkommen im Monte Carlo der Agglo! Wehmütig denken wir Anwohnerinnen an den ersten Lockdown zurück, als die Stadt Parkplätze am See absperrte. Dies hatte freilich einen anderen, epidemiologischen Zweck. Aber auch den angenehmen Nebeneffekt, dass die PS-Proleten fernblieben. Hach, Corona, es war nicht alles schlecht.

Lösungen müssen her. Während sie drüben in Romanshorn Pfosten aufstellen und Rorschachs Stadtpräsident auf politische Unterstützung aus Bundesbern hofft, eilen Retterinnen und Retter aus der ganzen Ostschweiz herbei. Sie alle fahren an sonnigen Sonntagen gleich selber an den See. Die Blechlawine rollt durchs Städtli und verstopft Haupt- und Nebenstrassen so sehr, dass selbst der geleaste Lambo nur im Schneckentempo vorwärtskommt. Wir sagen «Danke»! Und träumen weiter von abgeriegelten Parkplätzen. lim