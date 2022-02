Salzkorn Reflexion passt nicht zur bäuerlichen Tradition Freilandschweine dürfen nur ein Dach über dem Kopf haben, das nicht glänzt. Stefan Borkert 01.02.2022, 18.41 Uhr

Ist das noch Landschaftsschutz oder schon eine Schweinerei? Hin und wieder wiehert der Amtsschimmel in Mostindien so laut, dass man ihn wegen Ruhestörung verklagen sollte. Zum Beispiel, wenn es um tiergerechte Freilandhaltung von Schweinen geht. Die fühlen sich draussen sauwohl und riechen nicht annähernd so intensiv wie in herkömmlichen Mastställen. Bei Illighausen hat ein Bauer gar ein Sofa aufgestellt, welch gemütliche Sauschau. Zu seinem Glück benutzt er keine Rundbogenzelte.

Denn das Amt für Raumplanung hat beschlossen, dass Freilandschweine nicht in Rundbogenzelten Unterschlupf finden dürfen. Denn, oh weh, diese Zelte passen nicht in die Landschaft, weil sie nicht dem traditionellen Bild der Thurgauer Landwirtschaft entsprechen. Inzwischen ist der Rundbogenzeltstreit beigelegt. Die Zelte dürfen benutzt werden, wenn sie – Achtung! – aussen nicht glänzen, wegen der Reflexionsgefahr. Als Lösung kommen nun Antiglanzhüllen zum Einsatz. Reflexion passt wohl nicht zur bäuerlichen Tradition, verhüllen anscheinend schon.

