Salzkorn Humba Täterä Stell dir vor, es ist Fasnacht und keiner geht hin. Daniel Wirth 11.02.2021, 08.12 Uhr

Heute ist Schmutziger Donnerstag. Humba Täterä! Heute beginnt die Jahreszeit der Narren und Guggen. Das Motto in diesem Jahr: «Fertig lustig!» Keine schrägen Töne in den Gassen, kein Konfetti im Kragen. Corona macht dem närrischen Treiben den Garaus. Bestenfalls ist das eine Geisterfasnacht. Oder anders gesagt: Stell dir vor, es ist Fasnacht und keiner geht hin. Ist halb so wild, mögen Fasnachtsmuffel sagen.