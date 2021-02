Wegestreit Salzkorn 170 Meter Uferweg führen zu Attacken und verhärteten Fronten in Altenrhein – Wo doch das Paradies so nahe ist Stefan Borkert 05.02.2021, 05.00 Uhr

Egal, in welcher Krise sich die Welt befindet, es gibt kleingeistige Streitereien, die ausgefochten werden, als gebe es kein Morgen mehr. «Es kann der Frömmste nicht in Frieden bleiben, wenn es dem bösen Nachbar nicht gefällt», formulierte Friedrich Schiller im Tell. Wie wahr! Solche Konflikte und Variationen davon lassen sich zuhauf finden.

Zum Beispiel am Alten Rhein. Dort ist ein Weg das Ziel: ein Uferweg von gerade mal 170 Metern Länge. Es könnten nur ein paar Meter sein oder auch ein Kilometer. Hier kommt es nicht auf die Länge an, sondern auf die Intensität, mit der in den Zankapfel gebissen wird. Die kann sich in Altenrhein sehen lassen. Baumstämme werden bewegt, Zaungitter erdbebensicher verankert, ab- und bei Nacht und Nebel wieder aufgebaut. Die Fronten werden immer härter. Bis sich die Streithähne in der nahen Gaststätte auf einen Friedenstrunk treffen, wird wohl noch viel Wasser den Rhein hinabfliessen und Corona längst besiegt sein. Dabei trägt die Beiz an besagtem Weg die Versöhnung schon im Namen: «Paradiesli».bor