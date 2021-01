Salzkorn Wie Petrus Alain Berset erhörte Petrus, der Apostel himself, Sachverständiger für Wetterangelegenheiten, greift dem Bundesrat unter die Arme. Katja Fischer De Santi 16.01.2021, 12.59 Uhr

Das hätte man unserem Bundesrat wirklich nicht zugetraut. Diese List, diese unerwartete Cleverness, Stoff für die Geschichtsbücher. Während andere Staaten Corona-Leinen verteilen, den Massenimpfweltrekord aufstellen wollen und happige Bussen verteilen, wenn sich ihre Bürgerinnen und Bürger abends aus dem Haus wagen, hat Alain Berset mit ganz oben verhandelt. Aus Erfahrung wusste unser Gesundheitsminister, dass ihm in echten Krisen, wenn das Volk mal wieder störrisch tut, nur einer helfen kann. Petrus, der Apostel himself, Sachverständiger für Wetterangelegenheiten.

«Petrus», sagt Alain. «Sie wollen mir nicht gehorchen, möchten nicht zu Hause arbeiten und alleine rumsitzen, du musst mir helfen!» Und siehe da, Petrus erhörte Alain und liess es schneien, ein bisschen zuerst, und als die Störrischen immer noch aus dem Haus stapften, liess er es noch mehr schneien. Liess Strassen verstopfen und Äste niederkrachen, liess Trams entgleisen und Busse den Hang hinunterrutschen. Und endlich, endlich wurde es wieder still in der Schweiz. Wunderschön still. Und Alain Berset sass in seinem Büro in Bern, rieb sich die kalten Finger und überlegte sich, ob er das Wort Snowdown schützen lassen könnte.