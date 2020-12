Glosse Salzkorn Noch sind die Schweizer Skigebiete offen. Aber das muss ja nicht so bleiben. Für das WEF wäre eine Schliessung ein Glücksfall. Thomas Griesser Kym 05.12.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Schon im Sommer war klar: das WEF 2021. Im Januar. In Davos. Unmöglich. Also machte sich Gründer Klaus Schwab auf die Suche nach einer Ausweichmöglichkeit. Und wurde fündig: das WEF 2021. Im Frühling. Auf dem Bürgenstock und in Luzern. Doch mittlerweile steht das schwer in Frage.