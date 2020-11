Glosse Salzkorn Jetzt wird endlich klar, warum Donald Trump die Realität seit Tagen nur noch verzerrt sieht. Jürg Ackermann 12.11.2020, 05.24 Uhr

Was für ein Fund! Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Mittowch darüber informiert, dass sie kürzlich in einer grossen Vernichtungsaktion an einem geheimen Ort Unmengen von Drogen verbrannte. Darunter: Acht Tonnen Marihuana, zehn Kilo Heroin, 15 Kilo Kokain, zwei Kilo Amphetamin und Tausende halluzinogene Pilze.