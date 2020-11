Glosse Salzkorn Coronapandemie, US-Wahlen – die beiden Themen haben mehr gemeinsam, als uns lieb ist, und sie gehen uns mächtig auf den Geist. Dabei haben wir doch nur einen einzigen Wunsch. Katja Fischer De Santi 09.11.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Ist es endlich vorbei? Oder doch nicht? Darf man aufatmen oder kommt alles noch viel schlimmer? Sie wissen jetzt gerade nicht, ob ich über die US-Wahlen oder die Coronapandemie schreibe? Ich auch nicht mehr. Die beiden die Weltlage beherrschenden Themen haben mehr Parallelen, als mir lieb ist.

Beides haben wir kommen sehen, bei beidem, Trump und Sars-CoV-2, haben wir nicht annähernd erwartet, dass es so schlimm werden würde, auch nicht, dass es so kompliziert werden, sich so in die Länge ziehen würde. Die Zahlen, die Karten, die Statistiken, die aufgewühlten Kommentare, es erschien wie das gleiche Theater mit einem anderen Text.

Und wir sitzen unfreiwillig, verwirrt und mit Schutzmasken in den Zuschauerrängen. Starren auf den Lauf der Dinge, dem wir nicht mehr recht trauen, starren auf die Schlagzeilen, Statistiken und wünschen uns nur noch eins. Dass alles einfach möglichst bald vorbei ist. Doch das Coronavirus und Donald Trump sind hartnäckig, und beide fähig zur Mutation.