Salzkorn Weshalb fliegen wir ins All, und warum beobachten wir schwarze Löcher?

Thorsten Fischer 23.10.2020, 05.00 Uhr

In einem spektakulären Flug hat eine Nasa-Raumsonde Gesteinsproben eines Asteroiden eingesammelt. Schon Tage zuvor hatte die Fachwelt gejubelt: Sie beobachtete ein schwarzes Loch, das Teile eines Sterns verschlingt. Diese Missionen kosten Zeit und Geld. Mittel, die man besser für die Herausforderungen auf der Erde einsetzen sollte, sagen Kritiker. In einem haben sie recht: Ob wirklich neue Erkenntnisse im All gefunden werden, ist keinesfalls garantiert. Und wenn, profitiert davon erst die nächste oder übernächste Generation.