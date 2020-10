Glosse Salzkorn Blutwürste und Burger: Auch Veganer kommen - zumindest begrifflich - nicht ohne Fleisch aus. Gibt es bald eine Vetzgete? Jürg Ackermann 14.10.2020, 08.35 Uhr

Im Herbst fallen die Blätter, es ziehen Nebelschwaden auf, die Tage werden kürzer. Was die einen in düstere Stimmung versetzt, ist für andere die beste Zeit im Jahr – aus kulinarischen Gründen. Wenn sie an Blutwürste, Speck und Sauerkraut denken, läuft ihnen das Wasser im Mund zusammen. Metzgeten haben hierzulande eine lange Tradition.