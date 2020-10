Glosse Salzkorn Die Pop-up-Kultur ist auf dem Vormarsch und so können kurzfristige aufpoppende Ereignisse auch langfristig dem Klimawandel dienen. Stefan Borkert 05.10.2020, 18.29 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Es passiert in zahlreichen Städten, in München, Berlin, Bogatà und Zürich. Über Nacht entstehen plötzlich Velowege, ohne Genehmigung, ohne Parlamentsbeschluss, ohne Gesetz. Man nennt sie Pop-up-Radwege. Pylonen werden auf Autostrassen aufgestellt und Velowegzeichen auf den Asphalt gesprüht. Nach einer gewissen Zeit räumen die Pop-up-Aktivisten die Pylonen weg. Die Strasse gehört wieder ganz den Autos. Was bleibt, sind in der lediglich Regel ein paar Ermahnungen der Polizei und die bunten Velowegzeichen auf den Strassen, die der Herbstregen bald wieder weggewaschen hat.