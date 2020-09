Salzkorn Der Run auf das «Corona-Wundermittel» Echinaforce ist gross. Nur gut weiss Donald Trump nichts davon. Jürg Ackermann 17.09.2020, 06.41 Uhr

Die Heilpflanze Echinacea ist über Nacht zur Berühmtheit geworden. Auf Twitter fragt man sich angesichts der riesigen Nachfrage: Wird Echinaforce zum Klopapier der zweiten Coronawelle? Überholt die A. Vogel AG, die sich vor Bestellungen kaum retten kann, bald Tesla an der Börse? So weit wird es wohl nie kommen, zumal die Roggwiler Firma gar nicht an der Börse kotiert ist.