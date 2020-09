Glosse Salzkorn Hygienedemonstraten waschen lieber das Hirn als die Hände und Fakenews sind aller Orten zu finden. Stefan Borkert 01.09.2020, 16.12 Uhr

Covid-19 durchdringt die Menschheit bis in den letzten Winkel der Intimsphäre. Doch während Hygienedemonstranten lieber das Hirn statt die Hände waschen sowie Fakten, Fake News und Fiktion nicht auseinanderhalten können, rücken wirklich wichtige Themen in den Hintergrund.

Zum Beispiel die Frage nach der Herkunft der Raufasertapete. Der beliebteste Wandbelag der Welt soll eine deutsche Erfindung sein, 1864 ausgetüftelt vom Apotheker Hugo Erfurt als Dekorationspapier für Schaufenster. Wirklich? 1864 hat auch Guillaume Henri Dufour das erste geometrisch korrekte Abbild der Schweiz fertiggestellt. Bei der Freilandarbeit hatte er sich einen lästigen Schnupfen geholt. Als er eines Morgens im Gasthaus frühstückte, musste er kräftig niesen. Das Müsli flog aus der Schüssel und verteilte sich an der Wand. Hugo Erfurt am Nebentisch war elektrisiert und dachte sich: «Interessante Dekoration.» Nur: Das sind Fake News. Dass die Nati am nächsten Sonntag gegen Deutschland nicht gewinnen kann, hoffentlich auch. bor