Glosse Salzkorn Bei Globetrotter herrscht jetzt Bürodemokratie. Was bedeutet das? Linda Müntener 27.08.2020, 05.00 Uhr

Bei Globetrotter machen es sich die Chefs ganz schön einfach. Wegen der Coronakrise müssen Stellen abgebaut werden. Wer sein Pult räumen wird, entscheidet aber nicht die Teppichetage. Das wird den Mitarbeitenden überlassen. In «moderierten Wahlgängen», wie es das Reiseunternehmen nennt, oder mit «institutionalisiertem Mobbing», wie man es auch nennen könnte. Übrig bleibt jener, der im Büro die wenigsten Freunde hat. So wie damals der Schüler, der als letzter in die Fussballmannschaft gewählt wurde.