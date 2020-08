Glosse Salzkorn Den SBB fehlen Lokführer. Das eröffnet Leuten wie Bundesanwalt Michael Lauber, die einen Job suchen, neue Perspektiven. Jürg Ackermann 20.08.2020, 11.05 Uhr

Alarm im Führerstand! Wie der «K-Tipp» enthüllte, lassen die SBB jeden Tag Dutzende Züge ausfallen, weil es an Lokführern mangelt. Fehler in der Planung sind am Personalmangel ebenso Schuld wie die Coronakrise, welche die Ausbildung erschwert hat.