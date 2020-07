Glosse Salzkorn Die SwissCovid-App wird immer weniger benutzt. Dabei wäre die Lösung des Problems ganz einfach. Kaspar Enz 19.07.2020, 10.47 Uhr

Was hat man doch für Hoffnungen in die Contact-Tracing-App gesetzt. Dank ihr sollte die Öffnung von Beizen und Schulen fast gefahrlos über die Bühne gehen. Doch immer weniger Schweizer aktivieren die App.

Nun fragt man sich beim Bund, wie man das Volk von «SwissCovid» überzeugen soll. Dabei ist die Antwort offensichtlich. In der App passiert einfach zu wenig. Nämlich in den meisten Fällen nichts. Sogar die Wasserwaage-App macht mehr Spass. Ganz ehrlich: So lange man mit der Covid-App keine Selfies von sich mit Maske im Postauto posten und mit anderen Nichtinfizierten darüber chatten kann, muss man sich nicht über zu wenig Nutzer beklagen.

Ein Fang-das-Virus-Spiel sollte schon drin sein: Dabei jagt man als Dani Koch Coronaviren durch ein Labyrinth, um sich im Bus die Zeit zu vertreiben. Oder wenigstens hin und wieder eine Videobotschaft von Alain Berset zur Lage der Nation. Oder gleich alles zusammen. So wird SwissCovid doch noch ein Renner und die zweite Welle bleibt zu Hause. ken