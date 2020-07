Salzkorn Nach dem Willen der Auto- und Töfflobby sollen Velofahrer für die Benützung der Strassen zahlen. Warum nicht gleich auch noch die Fussgänger? Thomas Griesser Kym 17.07.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

Städte dürfen bald Parkgebühren für Töffs erheben, stand neulich in der «NZZ am Sonntag» zu lesen. Was postwendend die Freunde der Verbrennungsmotoren auf den Plan rief. Statt Töfffahrer zu behelligen, solle man besser die Velofahrer zur Kasse bitten. Weil sie die einzigen Strassenbenützer seien, die nichts zur Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur beitrügen.