Glosse Salzkorn Ob und wann wir aus dem kollektiven Eskapismus via Lesen, Filme schauen oder Musik hören jemals wieder hinausfinden, ist fraglich. Urs Bader 04.05.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromundt

«Eskapismus, ruft ihr mir zu, / vorwurfsvoll. / Was denn sonst, antworte ich, / bei diesem Sauwetter!» So heisst es in einem Gedicht von Hans Magnus Enzensberger. Das «Sauwetter» muss nicht wörtlich genommen werden, man darf dabei durchaus an jedwede Misere denken.