Glosse Salzkorn Bevor Ihnen im Corona-Lockdown die Decke auf den Kopf fällt, starren Sie noch ein paar Löcher hinein...

Illustration: Corinne Bromundt

Schüler, die ihre Freunde nicht mehr sehen, Sportler, die ihre Vereinskollegen vermissen, Rentner, deren Leben sich nun vorwiegend in den eigenen vier Wänden abspielt. Schon manch einer dürfte in diesen herausfordernden Zeiten das Gefühl gehabt haben, es falle ihm die Decke auf den Kopf. Ausserhalb des sprichwörtlichen Bereichs passiert das ja zum Glück nur selten. Ausnahmen bestätigen die Regel: Als 2017 im Restaurant Facincani in der St.Galler Innenstadt eine Akustikdecke herunterstürzte oder vor 11 Jahren, als das Dach einer Turnhalle im Riethüsli zusammenkrachte, kam niemand zu Schaden.