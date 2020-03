Glosse Salzkorn Im Land, wo die Zitronen blühn... Melissa Müller 12.03.2020, 05.00 Uhr

Die Sehnsucht nach dem Land, in dem die Zitronen blühen, währt ewig, daran ändert auch Corona nichts. Fruchtig, sauer und knallgelb, so liebt man die Zitrusfrucht. Stets hat man eine zur Hand, um einen Kater oder die schlechte Laune zu vertreiben. Gibt dir das Leben Zitronen, so mach Limonade draus, lautet ein Allerweltsspruch. Popsängerin Beyoncé nahm ihn sich zu Herzen, als ihr Mann Jay-Z sie betrog. Verarbeitete die Kränkung in ihren Songs und landete mit dem Album «Lemonades» einen Welthit.