Glosse Salzkorn Kantonsräte sind Volksvertreter. Doch der Begriff relativiert sich mit Blick auf die desolate Stimmbeteiligung sehr. Jürg Ackermann 11.03.2020, 09.36 Uhr

«Mega cool, lässig!» So freute sich Susanne Hartmann über ihre Wahl in den Regierungsrat. Die CVP-Frau war nicht allein: Reihenweise bedankten sich am Sonntag Politiker für die «grosse Unterstützung aus der Bevölkerung». Aber was war denn daran schon gross? Hartmann beispielsweise genügten 57 464 Stimmen für den Sprung in die Pfalz. Das sind 18,34 Prozent der Wahlberechtigten und gerade einmal elf Prozent aller Menschen im Kanton.