Glosse Salzkorn Gästinnen und Schurkinnen: Warum die Sprache nicht alles mit sich machen lässt. Odilia Hiller 10.03.2020, 05.00 Uhr

Illustration: Corinne Bromunddt

«Nachdem Meghan und Harry als Gästinnen und Rednerinnen bei einer Preisverleihung anwesend waren, stattete Meghan am Freitag einer Londoner Schule überraschend einen Besuch ab.» Was ist in diese Journalisten gefahren? Ganz einfach: Gestern Montag war bei einer Pendlerzeitung das Gendermonster zu Besuch. Zum Internationalen Tag der Frau hat die Redaktion alle Pluralformen, die sich auf Personen beziehen, mit der weiblichen Form geschmückt. Dazu stellen die Macher die interessante Frage: «Ist es ein Problem, wenn ein Geschlecht einfach mitgemeint ist?»