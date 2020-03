Glosse Salzkorn Abstand halten! Das Gebot der Stunde Gottlieb F. Höpli 06.03.2020, 05.00 Uhr

Nicht alles, was uns höchstenorts zum Schutz vor dem Corona-Virus empfohlen wird, fällt uns leicht. Aufs Händeschütteln mit Freunden und guten Bekannten etwa mögen wir nicht verzichten. Wir tun es instinktiv. Auch Bundesrat Berset, der eben die neuen Schutzmassnahmen verkündet hatte, drückte der St.Galler Gesundheitsdirektorin die Hand. Vielleicht ja auch nur aus Mitleid mit ihren Spitalnöten.

Die neueste Massnahme aber, die können wir: Social distancing – Abstand halten. Ob im Zug, im Bus oder in der Beiz: Da setzt sich jeder und jede erst einmal in ein leerstehendes Abteil, an einen freien Tisch. Derweil die leeren Flächen mit Taschen oder Rucksäcken verteidigt werden. Der Schweizer, der Hochalemanne zumal, ist ein Einzelgänger, ein Streu- und Einsiedler. Schon immer. Er meidet unnötigen sozialen und körperlichen Kontakt. Drum wird ihm auch das neumödige Virus nicht viel anhaben. Manchmal wundert man sich, dass er nicht schon längst ausgestorben ist. G.F.H.