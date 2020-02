Glosse Salzkorn Influencer erbobern die Welt - und mit ihnen andere Berufe, bei deren Bezeichnung manche nur den Kopf schütteln. Jürg Ackermann 10.02.2020, 11.08 Uhr

Im Tourismus ist es ein Trend: Man lädt Influencer aus aller Welt auf eine Reise ein, um die Schönheiten des eigenen Landes ins Schaufenster zu stellen. Diese Woche tat dies auch Schweiz Tourismus wieder. Weil die Influencer viele Fotos auf soziale Netzwerke stellen, erfahren Millionen Brasilianer oder Inder, welchen Charme Gstaad oder Zermatt ausstrahlen. In einer Zeit, in der selbst Kinder sagen «Wenn ich gross bin, will ich nicht Polizist, sondern Youtube-Star werden», ist das sicher nicht verkehrt. Auch mit Blick in die Zukunft.