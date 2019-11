Glosse Salzkorn Wenn ein Nationaltrainier zu erfolgreich ist... Silvan Lüchinger

Die Schweiz hat ein Luxusproblem. Ihr Fussball-Nationaltrainer ist zu erfolgreich. Zum vierten Mal in Folge hat die Mannschaft eine Endrunde erreicht; an den Punktedurchschnitt aus allen Spielen unter seiner Leitung kommt keiner der Vorgänger heran. Doch was gibt es langweiligeres, als ständig über Erfolge berichten zu müssen? Was waren das doch für tolle Zeiten, als sich ehrenvolle Niederlagen aneinander reihten. Dahin wollen wir zurück.

Wenn sich Fussballer auf dem Feld zusammenrotten, nennt sich das Rudelbildung. Angeführt vom «Blick», üben sich jetzt auch andere Sportjournalisten in diesem Verhalten. Petkovic muss weg. Weil er sich nicht anbiedert, sich manchmal verweigert. Und sogar die Frechheit hat, statt nur einzustecken auch auszuteilen. Will der Schweizer Fussball weiterkommen, müssen die Kritiker das Team übernehmen. Einer nach dem andern. Nur so wird es ruhig um die Nati - denn keine Krähe hackt der andern ein Auge aus. Dann sind wir nächstes Jahr Europa- und 2022 Weltmeister. Oder auch nicht. S.L.