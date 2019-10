Glosse Salzkorn Lokomotivführer - das Ende eines Bubentraums. Kaspar Enz

Was träumen Buben heute? Lokführer scheinen in Bubenträumen jedenfalls keine grosse Rolle mehr zu spielen. Dass Triebzüge des Typs «Flirt» Buben weniger in den Bann zu ziehen vermögen als einst Dampfloks oder die «Krokodil» erstaunt wenig. Und wer doch noch von Bahnen träumt, gibt den Traum spätestens nach der Schnupperlehre auf und entscheidet sich statt für die holprige Existenz im Führerstand für die solide Zukunft als Instagram-Influencer. Das zumindest lässt die Nachricht vermuten, dass die SBB ganze Strecken auf Busse umstellt, weil die Lokführer fehlen.

Die Südostbahn zieht schon die Konsequenzen. Ab Dezember testet sie selbstfahrende Züge. Bald braucht es also Lokführer nicht mehr, ihre Aufgabe übernimmt der Computer. Noch ein, zwei Generationen und der einstige Traumberuf gerät in Vergessenheit. Und alte Geschichten müssen neu erzählt werden. Kinder der Zukunft träumen dann von den Abenteuern von «Jim Knopf und Lukas, dem Eisenbahn-Software-Entwickler». ken