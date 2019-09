Glosse Salzkorn Eine Studie kommt zum Schluss, dass Jugendliche unter Schlafstörungen leiden, wenn sie in der Nacht Whatsapp-Nachrichten schreiben.

Jürg Ackermann

Das ist mal eine bahnbrechende Erkenntnis. Basler Wissenschafter haben in einer Studie herausgefunden, dass ­Jugendliche vermehrt unter Schlafstörungen leiden, wenn sie nachts ihr Handy eingeschaltet lassen. Darüber berichtete die «Sonntagszeitung» exklusiv.

Besonders erstaunlich ist, dass vor allem Jugendliche davon betroffen sind, die auch mitten in der Nacht auf Whatsapp- oder SMS-Nachrichten reagieren oder Push-Meldungen lesen, die ihnen die Nachrichtenportale dieser Welt zuschicken. Und was wirklich keiner gedacht hätte: Je emotionaler der Inhalt der auf dem Bildschirm flimmernden Mitteilungen ist, desto mehr Probleme gibt es beim Einschlafen.

Es mag in den Ohren heutiger Jugendlicher völlig krass und abgefahren klingen. Aber tatsächlich. Wir haben alle überlebt, obwohl wir noch in den frühen 1990er-Jahren nur übers Festnetztelefon, per Briefpost oder Fax erreichbar waren. Die Basler Forscher könnten in einer nächsten Studie der Frage nachgehen, wie das denn überhaupt möglich war.