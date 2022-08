Mit Kerzen und Brennholz gegen den drohenden Strommangel

salzkorn Kerzenlicht statt Glühbirne Energie-Chef Werner Luginbühl empfiehlt, Kerzen zu kaufen, um gegen mögliche Stromausfälle gewappnet zu sein. Das hat auch positive Seiten. Jürg Ackermann 08.08.2022, 06.49 Uhr

Einem romantischen Winter steht nichts im Weg. Wenn denn stimmt, was Werner Luginbühl in der «NZZ am Sonntag» sagte. Der Chef der eidgenössischen Energiekommission empfahl nämlich, viele Kerzen zu lagern, um gewappnet zu sein, falls der Strom ausgeht.

Am besten ist, Sie melden sich schon jetzt zum Kerzenziehen im Schul- oder Kirchgemeindehaus an. Anstatt in Panik zu verfallen, sollten wir auch die positiven Seiten sehen. Angesichts der drohenden Energieknappheit werden viele am Abend im Kerzenschein kuscheln oder sich vom flackernden Licht bezaubern lassen. Das ist besser, als ins Handy zu starren und deprimierende Nachrichten zu lesen. Kommt hinzu, dass manche Paare schon frühabends unter eine Decke kriechen werden. Nur so lässt sich bei 18 Grad in der Stube einigermassen gemütlich fernsehen.

Vieles spricht also dafür, dass wir entschleunigt und mit gestärkten Beziehungen überwintern. Es sei denn, nach WC-Papier, Gas oder Strom geht auch noch das Kerzenwachs aus. Dann wäre definitiv fertig lustig.