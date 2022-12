Innerrhoden: Dank Quöllfrisch und Whisky zur Hochform

Salzkorn Innerrhoden im Glück Thurgau, St.Gallen, Ausserrhoden, alle haben sie üble und kaum lösbare Probleme. Nur den Innerrhödlern läuft's wie geschmiert. Eine Spurensuche. Stefan Schmid 29.12.2022, 05.00 Uhr

Corinne Bromundt

Heute geht es mir wie Gianni Infantino. I feel Innerrhoder.

Während sich die Thurgauer um ihre Böötli im Arboner Hafen streiten und die St. Galler bange auf die Chinesen warten, die das Olma-Dach montieren sollten, ziehen die Innerrhoder davon.

Zuerst luchsen sie der Metzgerei Schmid die Olma-Bratwurst ab und produzieren diese bald selber. Nur um wenige Tage später in der innovativsten Brauerei der Schweiz einen neuen Showroom zu eröffnen, wo man die Entstehung appenzellischer Erfrischungsgetränke an der Quölle miterleben darf. Da geht die Post ab am Fusse des Alpsteins.

Während in Innerrhoden also alle glücklich sind, schlagen sich die Nachbarn mit üblen Problemen herum, gerade auch die Ausserrhoder, die bange dem alten Silvester entgegenblicken. Werden die Chläuse wie weiland die Sennen alkoholisch über die Stränge schlagen? Man befürchtet es.

Aber lassen wir das. Die Innerrhödler trinken auch mal gerne einen Säntis-Whisky zu viel. Aber das ist Wurst, so lange diese auch aus Appenzell-City kommt.